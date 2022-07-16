Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Шесть человек в Актау унесло в море на сапбордах

    16 Июля 2022, 16:34

    АКТАУ. КАИЗИНФОРМ – В Актау шесть человек унесло в море на сапбордах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    Вечером 15 июля напротив жилого массива Приморский в море на сапбордах унесло трех человек - двое из них 1991 года рождения, третий - 1993 года рождения. Спасательную операцию проводили сотрудники ДЧС региона. Все благополучно спасены.

    Этим же вечером еще трех человек на сапбордах также удалось спасти. Медики оказали им первую помощь.

    Третья спасательная операция прошла в селе Акшукур Тупкараганского района. На надувной лодке двух человек унесло далеко от берега. Спасенных мужчин передали работникам центра скорой медицинской помощи для оказания первой медицинской помощи.

    Аварийно-спасательные операции проходили в ходе проведения акции по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

    Фото: www.lada.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Мангистауская область Актау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    Пассажирский автобус сгорел в Семее
    Штайнмайер и Алихан Смаилов заложили капсулу времени для студентов Казахско-Немецкого института
    Руку 12-летнего мальчика зажало арматурой в ЗКО
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог