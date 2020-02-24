Шесть человек умерли от коронавируса в Италии

РИМ. КАЗИНФОРМ – Шестой человек скончался в Италии в результате заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Итальянское агентство сообщает, что шестой жертвой коронавируса стал 80-летний итальянец, которого на прошлой неделе доставили в больницу в провинции Лоди в связи с сердечным приступом. После того, как его кровь дала положительный результат на коронавирус, он был переведен в больницу в Милане, где и скончался сегодня.

По данным агентства, общее количество заразившихся в Италии уже перевалило отметку в 220 человек.

На данный момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом после Китая и Южной Кореи.

По словам Боррелли, в Ломбардии зафиксированы 167 случаев заражения коронавирусом, включая 4 смертельных случая. В Венето было зарегистрировано 27 случаев заражения и один летальный исход. Еще 18 случаев в Эмилии-Романье, четыре - в Пьемонте и три случая - в Лацио. В Лацио вирусом заражены итальянский исследователь, которого привезли из китайского города Ухань, а также два китайских туриста, которые находятся в римской больнице Спалланцани.

Боррелли подтвердил, что 99 человек получают лечение в больнице, еще 23 человек находятся в интенсивной терапии и 91 - на домашнем карантине.

Ранее сообщалось, что в областях Ломбардии, Венето, Пьемонт, Трентино-Альто-Адидже и Фриули-Венеция-Джулия закрыты школы, университеты, музеи, памятники и библиотеки, а также запрещены публичные мероприятия, которые привлекают большое количество людей.

Итальянские власти пошли еще дальше, отменив даже знаменитый венецианский карнавал во избежание распространения коронавируса.

Основная проблема для итальянских властей заключается в том, что они еще не знают, откуда взялась инфекция. Пробы мужчины, недавно посетившего Китай и считавшимся «нулевым пациентом» в Италии, дали отрицательный результат.