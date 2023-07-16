Шесть человек спасли при пожаре в многоэтажке в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Шестерых спасли при пожаре в многоэтажке в Атырау. Еще 38 людей эвакуироваться по лестнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, сегодня вечером поступило сообщение, что в одном из пятиэтажных домов, расположенных в микрорайоне Привокзальный, виден дым.

Прибыв к месту вызова в считанные минуты пожарные выявили, что в одной из квартир на третьем этаже горит балкон. При пожаре через лестницу своими силами 38 жителей вышли на улицу, из которых 17 детей. В связи с тем, что выходы оказались в дыму, пожарные с помощью автолестницы со 2 и 4 этажей спасли 6 человек - 3 взрослых и 3 детей.

Сотрудники Центра медицины катастроф оказали первую медицинскую помощь спасенным жителям.

В результате оперативных действий пожарных за считанные минуты пожар был потушен, предотвращено распространение огня на другие квартиры. Причины возгорания выясняются, пострадавших нет.

В тушении пожара было задействовано 10 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Атырауской области.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призывает жителей и гостей области строго соблюдать правила пожарной безопасности.