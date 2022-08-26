26 Августа 2022 16:50

Шесть человек скончались в результате аварий на производстве - МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года на опасных производственных объектах страны зарегистрировано 14 аварий, в результате которых пострадали девять человек. Об этом сообщил глава Комитета промышленной безопасности МЧС РК Ныгмеджан Макажанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение безопасности – это общее дело. Это совместная ответственность бизнеса, общества и государства. В этом особую роль играют органы контроля и надзора. В этой связи перед нами стоит задача по повышению эффективности государственного контроля на промышленных предприятиях, осуществлению контрольных мероприятий. Не менее важным является развитие информационных технологий, актуализация законодательства и работа над новыми принципами», - сказал глава Комитета промышленной безопасности Ныгмеджан Макажанов на брифинге в СЦК.

По его словам, причина аварий на промышленных предприятиях разная. В основном это связано с несоблюдением мер безопасности.

«С начала года на опасных производственных объектах страны зарегистрировано 14 аварий, в результате которых пострадали девять человек. Из них шесть человек скончались. За аналогичный период 2021 года также было зарегистрировано 14 аварий, однако в прошлом году пострадали шесть человек, один из них скончался», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что свыше 20 тыс. нарушений промбезопасности выявлено на предприятиях в РК. За нарушение требований промбезопасности приостановлена р абота 582 объектов.