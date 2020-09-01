Шесть человек претендуют на одно депутатское кресло в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области подвели итоги первого этапа праймериз партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге первый заместитель председателя филиала партии Асем Рахметова рассказала, что заявки на участие в праймериз подали 653 человека, зарегистрировали 645 кандидатов. Среди них 82 кандидата претендуют в Мажилис Парламент РК, 132 - в областной маслихат, 585 - на городской и районные уровни.

«На одно депутатское место больше всего претендентов в городе Петропавловске – 6 человек, в районе М. Жумабаева – 4 человека, в остальных 12-ти районах - по 3 человека. Высокую активность проявили женщины и молодежь. Среди кандидатов 40% женщин, 170 человек представляют молодежь в возрасте до 35 лет», - рассказала А. Рахметова.

Средний возраст кандидатов 44 года. Самому молодому - 19 лет, самому взрослому – 72 года.

Среди кандидатов больше всех представителей сферы образования и науки. Есть представители из сферы малого и среднего бизнеса, отрасли сельского хозяйства, гражданского сектора, СМИ, блогеры. Стать депутатом изъявили желание 11 многодетных матерей региона, 5 лиц с ограниченными возможностями.

«Из 645 кандидатов 88% состоят в действующем партийном кадровом резерве. Внутрипартийный отбор проходит в соответствии с правилами проведения праймериз и находится на постоянном контроле Комитета партийного контроля, Центрального организационного комитета», - сказала А. Рахметова.

7 сентября начинается агитационная кампания кандидатов. Завершится она в день голосования - 3 октября.



