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    Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Алматы

    31 Октября 2022, 13:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на перекрестке улиц Байзак батыра и Ашимова произошло массовое ДТП, в результате которого шесть человек госпитализированы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента полиции города, вечером 30 октября 34-летний водитель автомашины марки «Toyota», двигаясь по улице Байзак батыра в западном направлении, на пересечении с улицей Ашимова нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомашиной марки «Lada», которая двигалась по улице Ашимова в южном направлении. От удара авто «Lada» врезалось в авто марки «Opel». Пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Их доставили в медицинское учреждение», - проинформировал начальник управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов.

    Материал принят в производство сотрудниками управления полиции Наурызбайского района по территориальности. Назначены соответствующие экспертизы.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на дорогах Караганды зарегистрировали 38 аварий. Несколько человек пострадали.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия Транспорт
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