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    Шесть человек получили ранения в калифорнийской школе

    30 Сентября 2022, 08:49

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По сообщению властей, шесть человек получили ранения в среду в результате стрельбы возле нескольких школ в городе Окленд штата Калифорнии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

    Стрельба произошла в кампусе, где расположены четыре школы, включая среднюю и старшую школы Rudsdale, технологическую школу Bay Area и частную школу Sojourner Truth. Помощник начальника полиции Окленда Даррен Эллисон сообщил, что раненые были обнаружены внутри школы Sojourner Truth.

    Все шестеро пострадавших при стрельбе являются взрослыми и проходят лечение в местных больницах, двое из которых находятся в критическом состоянии.

    Полиция не сообщила о мотивах преступления и подозреваемых лицах, ведется расследование. Власти разыскивают одного стрелка, рассматривается версия о нескольких нападавших.

    Мэр Окленда Либби Шааф сообщила, что инцидент «потрясает душу» и что «неограниченный доступ к огнестрельному оружию в нашей стране непростителен».

    Это уже вторая стрельба в школе Окленда менее чем за месяц. Власти сообщили, что 29 августа 12-летний подросток ранил 13-летнего школьного товарища в Академии Мэдисон Парк.

    Окленд, город с населением почти в полмиллиона человек, борется с растущим насилием с применением огнестрельного оружия. Во вторник начальник полиции Леронн Армстронг обнародовала план по пресечению насилия.


    Кадр из видео/nbcnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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