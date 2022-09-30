Шесть человек получили ранения в калифорнийской школе

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По сообщению властей, шесть человек получили ранения в среду в результате стрельбы возле нескольких школ в городе Окленд штата Калифорнии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Стрельба произошла в кампусе, где расположены четыре школы, включая среднюю и старшую школы Rudsdale, технологическую школу Bay Area и частную школу Sojourner Truth. Помощник начальника полиции Окленда Даррен Эллисон сообщил, что раненые были обнаружены внутри школы Sojourner Truth.

Все шестеро пострадавших при стрельбе являются взрослыми и проходят лечение в местных больницах, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Полиция не сообщила о мотивах преступления и подозреваемых лицах, ведется расследование. Власти разыскивают одного стрелка, рассматривается версия о нескольких нападавших.

Мэр Окленда Либби Шааф сообщила, что инцидент «потрясает душу» и что «неограниченный доступ к огнестрельному оружию в нашей стране непростителен».

Это уже вторая стрельба в школе Окленда менее чем за месяц. Власти сообщили, что 29 августа 12-летний подросток ранил 13-летнего школьного товарища в Академии Мэдисон Парк.

Окленд, город с населением почти в полмиллиона человек, борется с растущим насилием с применением огнестрельного оружия. Во вторник начальник полиции Леронн Армстронг обнародовала план по пресечению насилия.





Кадр из видео/nbcnews.com