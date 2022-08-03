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    • Шесть человек погибли в результате крушения военного вертолета в Пакистане

    3 Августа 2022 10:27

    ИСЛАМАБАД. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Шесть человек погибли при крушении военного вертолета в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Как сообщили во вторник местные военные, обломки воздушного судна уже найдены, выживших не обнаружено.

    Связь с вертолетом была потеряна, когда он выполнял миссию по оказанию помощи пострадавшим от наводнения. Шесть человек, находившихся на борту, погибли. В их числе высокопоставленный военный - командующий 12-м корпусом генерал-лейтенант Сарфраз Али.

    По предварительным данным, катастрофа произошла из-за плохих погодных условий.

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования родственникам погибших.

    Согласно данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана, с 14 июня в результате муссонных дождей и наводнений в стране погибли 502 человека, еще 593 пострадали.


    Фото: trtworld.com




    #Происшествия #Пакистан
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