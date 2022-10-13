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    Шесть человек погибли в результате ДТП в Алматинской области

    13 Октября 2022, 21:35

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ –13 октября около 17:30 часов в Енбекшиказахском районе Алматинской области произошло ДТП с участием автомашин «Mercedes» и «Subaru», в котором шесть человек погибли и четыре травмированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

    По предварительным данным, 28-летний водитель «Mercedes» на 69 км трассы Алматы-Кокпек-Коктал, выехав на полосу встречного движения, допустил касательное столкновение с транспортным средством «Subaru», далее потеряв управление, врезался в дерево на обочине дороги.

    На месте происшествия погибли шесть человек, находившиеся в автомашине «Mercedes», четыре из которых несовершеннолетние. Ещe четверо пострадавших с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. В автомашине «Mercedes» 1992 года выпуска находились 10 человек, семь из которых несовершеннолетние.

    В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.

    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    Алматинская область ДТП Происшествия
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