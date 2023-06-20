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    Шесть человек погибли в ДТП возле Караганды

    20 Июня 2023, 22:01

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Два автомобиля столкнулись на трассе под Карагандой. Шесть человек погибли, двое доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трагедия произошла сегодня, 20 июня, около 18.15 часов на автодороге республиканского значения Алматы-Екатеринбург, не доезжая 20 км до г. Караганды.

    «Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин: «Тойота Камри» и «Ниссан».

    В результате ДТП шесть человек, в том числе два водителя, скончались на месте происшествия. Двое несовершеннолетних детей с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

    Департамент полиции Карагандинской области просит водителей соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ДТП Видео МВД РК Караганда
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