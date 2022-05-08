8 Мая 2022 23:54

Шесть человек погибли в ДТП в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Шесть человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

«8 мая 2022 года около 11:20 часов на 475/846 км республиканской автотрассы «Омск-Майкапчагай» в районе города Чарска Жарминского района произошло ДТП», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

35-летний водитель автомобиля «Ssang Yong Actyon», следовавший в направлении Жарминского района, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем марки «Ваз-21014».

В пресс-службе сообщили, что в результате ДТП от полученных телесных повреждений 33-летний водитель автомобиля марки «Ваз-21014» и пять его пассажиров скончались на месте. 35-летний водитель автомобиля марки «Ssang Yong Actyon» и трое несовершеннолетних пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

По данному факту начато досудебное расследование по части четвертой статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

«В соответствии с частью первой статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению», - добавили в пресс-службе ведомства.