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    Шесть человек погибли в ДТП с поездом в Жамбылской области

    1 Ноября 2022, 12:11

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «1 ноября в 08:55 поступило сообщение, что в селе Карасу Меркенского района на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с автомашиной марки «Audi». Погибли 6 человек. На месте происшествия работает дежурная следственно-оперативная группа», - сообщила руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.


    Начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК. Назначен ряд необходимых экспертиз.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    Жамбылская область ДТП Происшествия Транспорт Видео Регионы Авария с Поездом Тараз
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