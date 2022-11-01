Шесть человек погибли в ДТП с поездом в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«1 ноября в 08:55 поступило сообщение, что в селе Карасу Меркенского района на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с автомашиной марки «Audi». Погибли 6 человек. На месте происшествия работает дежурная следственно-оперативная группа», - сообщила руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.





Начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК. Назначен ряд необходимых экспертиз.





Фото: t.me/POLICE_of_KZ





