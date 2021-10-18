Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полиция расследует ДТП, где в результате столкновения двух легковых автомашин, погибли 6 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

«16 октября примерно в 19 ч. 14 минут на пульт 102 дежурной части Шардариского районного отдела полиции поступило сообщение о смертельном ДТП.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. По прибытию полицейские установили, что на 172 километре автодороги «Жетысай-Шардара» областного значения, автомашина Opel, выехав на полосу встречного движения, совершила лобовое столкновение с автомашиной Audi.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водители двух легковых автомашин и 4 пассажира, среди которых двое несовершеннолетних. Шестерых пассажиров доставили в районную больницу с различными травмами», - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Шардаринского РОП по ст.345 ч.4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортными средствами, повлекшие смерть двух или более лиц».

Расследованием занимаются дознаватели ДП Туркестанской области. Назначены ряд экпертиз. В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства ДТП.

При тщательном изучении места происшествия следственно-оперативной группой также установлено, что на автодороге отсутствуют неровности, видимость для участников дорожного движения хорошая, установлены дорожные знаки, предупреждающие водителей.