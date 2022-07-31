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    • Шесть человек погибли в ДТП на трассе Самара-Шымкент

    31 Июля 2022 12:41

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 30 июля текущего года в 23.30 на 1046 км автодороги Самара-Шымкент, в близи поселка Калыбай Иргизского района, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Актюбинской области.

    «32-летний водитель автомашины марки Хонда Fit, гражданин Республики Кыргызстан, выехал на полосу предназначенного для встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки LADA Largus, под управлением 33-летнего жителя Иргизского района.

    В результате ДТП водитель автомашины марки LADA Largus и четыре пассажира, а также пассажир автомашины Хонда Fit, от полученных травм скончались на месте ДТП. Водителя автомашины Хонда Fit и 30-летнюю пассажирку с различными травмами госпитализировали в Центральную районную больницу поселка Иргиз», - сообщили в полиции.

    По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч.4 УК РК.

    Департамент полиции Актюбинской области призывает водителей транспортных средств строго соблюдать правила дорожного движения.
    #ДТП #Происшествия
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