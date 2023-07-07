Шесть человек погибли при взрыве на заводе в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Взрыв произошел на заводе «Промсинтез» в Самарской области России. Экстренные службы сообщили о гибели шести человек и двоих пострадавших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает РБК, «Промсинтез» расположен в Чапаевске, является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Предприятие является правопреемником Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ, основанного в 1911 году. Там работают порядка 1,3 тыс. сотрудников.

Предприятие производит взрывчатые вещества, применяемые в шахтах – аммонал и аммонит, граммонит, а также нитробензол, являющийся основой для изготовления анилина, красителей, полимеров.