Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Шесть человек погибли при взрыве на заводе в России

    7 Июля 2023, 15:02

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Взрыв произошел на заводе «Промсинтез» в Самарской области России. Экстренные службы сообщили о гибели шести человек и двоих пострадавших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщает РБК, «Промсинтез» расположен в Чапаевске, является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Предприятие является правопреемником Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ, основанного в 1911 году. Там работают порядка 1,3 тыс. сотрудников.

    Предприятие производит взрывчатые вещества, применяемые в шахтах – аммонал и аммонит, граммонит, а также нитробензол, являющийся основой для изготовления анилина, красителей, полимеров.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Россия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Один из крупнейших машиностроительных заводов реанимировали в СКО
    Цементный завод могут закрыть из-за жалоб в Кызылординской области
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице