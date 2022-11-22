Шесть человек погибли при ракетном обстреле на юге Турции

ГАЗИАНТЕП. АНАДОЛУ -КАЗИНФОРМ - Террористы YPG (сирийское крыло PKK - прим. «Анадолу») подвергли ракетному обстрелу юг Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Обстрел приграничного района Каркамыш провинции Газиантеп велся с севера Сирии.

Губернатор Газиантепа Давут Гюль сообщил, что террористы выпустили по району Каркамыш в целом 5 ракет, погибло три человека, шестеро ранены.

В район обстрела направлены бригады скорой помощи.

По данным местных источников, взрывы произошли на территории здания одного из лицеев. Кроме того, зафиксированы попадания в два жилых дома.

Один снаряд попал в фуру недалеко от КПП «Каркамыш».