Шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в Карагандинской области

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Три человека получили различные травмы средней степени тяжести. Также пожарным удалось спасти еще 10 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

«16 декабря в 01:51 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в поселке Актау в Темиртау (27 км от ближайшего пожарного подразделения). Первое пожарное подразделение прибыло к месту в 02:25. В трехкомнатной квартире на первом этаже произошел пожар на площади 40 кв. м. До прибытия ДЧС из подъезда жильцы вынесли на улицу тела пяти человек (мальчиков 2007, 2010 годов рождения, женщин 1983, 1991 годов рождения и мужчины 1991 года рождения). Погибшие пытались самостоятельно эвакуироваться из квартир верхних этажей через задымленный подъезд. На лестничной клетке открытого горения не было, но из-за высокой концентрации дыма жители до улицы не добрались», - сообщил председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов.

Позже пожарные в ходе разведки и тушения огня в квартире обнаружили тело шестого погибшего (мужчина 1977 года рождения). Три человека получили различные травмы средней степени тяжести. Также из задымленных квартир и с помощью дыхательных аппаратов пожарные спасли 10 человек, в том числе 4 детей. Пожар локализован в 03:10, ликвидирован в 04:00. В ликвидации задействованы 16 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Карагандинской области.

«Причина пожара устанавливается. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели. Возбуждено уголовное дело по статье 292 Уголовного кодекса Республики Казахстан», - заключили в пресс-службе департамента.



Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

