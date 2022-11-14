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    Шесть человек погибли при пожарах в общежитиях в 2022 году

    14 Ноября 2022, 13:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Марат Кульдиков привел статистические данные касательно пожаров в общежитиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно статистическим данным, за 10 месяцев т.г. в общежитиях зарегистрировано 22 пожара, погибли 6 человек. В этой связи, нами совместно с органами внутренних дел проведено профилактическое мероприятие «Жатақхана», направленное на массовую разъяснительную работу и выявление незаконно функционирующих общежитий», - сказал Марат Кульдиков на брифинге в СЦК.

    Как отметил вице-министр, по фактам, таким, как незаконные общежития (перепланировка жилых строений), направлены указания в жилищные инспекции, государственный архитектурно-строительный контроль, а также налоговые органы для принятия соответствующих мер.

    «Подобные меры позволят незначительно повысить культуру поведения наших граждан по соблюдению правил пожарной безопасности. В целом, до конца года планируется проведение информационных кампаний «Берегись угарного газа» и «Безопасный Новый год», где до населения будут доведены простые меры реагирования на сложившиеся ситуации», - добавил М. Кульдиков.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Безопасность МЧС Пожар
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