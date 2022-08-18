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    Шесть человек погибли из-за взрыва газового баллона в автобусе в Узбекистане

    18 Августа 2022 20:13

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Сырдарьинской области Узбекистана из-за взрыва газового баллона в автобусе погибли шесть человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана трагический инцидент произошел 18 августа, примерно в 14:30, в Акалтынском районе Сырдарьинской области. Взрыв одного из газовых баллонов автобуса произошел во время заправки метаном на газозаправочной станции.

    «Согласно предварительным данным, в результате происшествия погибли 6 человек, 15 получили травмы различной степени тяжести», - сообщает пресс-служба ведомства.

    На место происшествия прибыла рабочая группа во главе с руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан. На месте происшествия работают сотрудники областного и районного ОВД, МЧС, прокуратуры.


    Фото: t.me/MCHSUzbek

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    #Происшествия #Узбекистан
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