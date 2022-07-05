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    Шесть человек погибли и 20 ранены во время стрельбы в пригороде Чикаго

    5 Июля 2022, 01:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате стрельбы на параде по случаю Дня независимости в Хайленд-парке, престижном пригороде Чикаго, шесть человек погибли и более 20 получили ранения разной степени тяжести. На месте преступления была обнаружена брошенная винтовка. Информацию подтвердили власти Чикаго на пресс-конференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

    «Правоохранительные органы заняты поиском злоумышленника, вещественное доказательство в виде огнестрельного оружия обнаружили на месте преступления, - говорится на официальном сайте Хайленд-парка. - Многочисленные сотрудники полиции прибыли на место происшествия и оцепили периметр Хайленд-парка».

    Парад приостановили буквально через 10 минут после начала, когда раздалось несколько выстрелов.

    «Я слышал от 20 до 25 выстрелов, прогремевших один за другим, так что это мог быть и пистолет, и ружье», - заявил изданию Chicago Sun-Times местный житель Майлз Заремски.

    «Он начал снова стрелять слева от нас, и одна из женщин упала», - рассказал каналу WGN другой свидетель, по имени Майкл.

    По словам городских властей, ситуация продолжает развиваться, поэтому тем, кто пришел на парад, рекомендовано искать укрытие.

    В свою очередь, мэр Хайленд-парка заявил, что парад отменен, и также предложил собравшимся покинуть опасную зону.

    В соцсетях стали появляться фотографии, судя по которым, к месту происшествия направилось много полицейских машин и карет скорой помощи.


    Фото: REUTERS

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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