Шесть человек погибли и 20 ранены во время стрельбы в пригороде Чикаго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате стрельбы на параде по случаю Дня независимости в Хайленд-парке, престижном пригороде Чикаго, шесть человек погибли и более 20 получили ранения разной степени тяжести. На месте преступления была обнаружена брошенная винтовка. Информацию подтвердили власти Чикаго на пресс-конференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

«Правоохранительные органы заняты поиском злоумышленника, вещественное доказательство в виде огнестрельного оружия обнаружили на месте преступления, - говорится на официальном сайте Хайленд-парка. - Многочисленные сотрудники полиции прибыли на место происшествия и оцепили периметр Хайленд-парка».

Парад приостановили буквально через 10 минут после начала, когда раздалось несколько выстрелов.

«Я слышал от 20 до 25 выстрелов, прогремевших один за другим, так что это мог быть и пистолет, и ружье», - заявил изданию Chicago Sun-Times местный житель Майлз Заремски.

«Он начал снова стрелять слева от нас, и одна из женщин упала», - рассказал каналу WGN другой свидетель, по имени Майкл.

По словам городских властей, ситуация продолжает развиваться, поэтому тем, кто пришел на парад, рекомендовано искать укрытие.

В свою очередь, мэр Хайленд-парка заявил, что парад отменен, и также предложил собравшимся покинуть опасную зону.

В соцсетях стали появляться фотографии, судя по которым, к месту происшествия направилось много полицейских машин и карет скорой помощи.





Фото: REUTERS



