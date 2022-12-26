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    Шесть человек погибли, 19 пропали без вести в результате наводнений на Филиппинах

    26 Декабря 2022, 18:00

    МАНИЛА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Шесть человек погибли и еще 19 числятся пропавшими без вести в результате сильных дождей и наводнений во многих регионах Филиппин в минувшие выходные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    В отчете Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC) говорится, что два человека погибли в регионе Бикол на острове Лусон, в то время как четверо погибли на севере Минданао, на юге Филиппин.

    Что касается тех людей, о судьбе которых пока неизвестно, то NDRRMC заявил, что 10 из них пропали без вести в регионе Бикол. Сообщалось, что еще трое пострадали.

    По сведениям NDRRMC, наводнения затронули более 100 тысяч человек в пяти регионах, главным образом в центральной и южной частях Филиппин. Почти 45 тысяч эвакуированных людей провели рождественские каникулы в 27 государственных приютах, в то время как остальные - у родственников.

    NDRRMC добавил, что почти 50 домов были полностью или частично повреждены в результате сильных дождей и наводнений. Наводнения также сделали непроходимыми 14 дорог.


    Фото: Агентство Анадолу
    Происшествия Наводнение
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