Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Шесть человек подозреваются в организации финансовой пирамиды в Туркестанской области

    31 Августа 2020, 14:24

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой полицейскими Туркестанской области задержаны 6 человек. Количество потерпевших возросло до 317 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

    В данное время в производстве Следственного управления ДП Туркестанской области находится уголовное дело, возбужденное по ст. 217 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой.» С заявлением в органы внутренних дел на сегодня обратились 317 жителей Жетысайского, Махтаральского и Шардаринского районов. В качестве подозреваемых под стражей находятся 6 граждан, среди них 1 мужчина и 5 женщин.

    Потерпевшие ежедневно собираются возле районных отделов. Начальники РОП и представители прокуратуры проводят с ними разъяснительные беседы.

    Напомним, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Жетысайского РОП пресекли деятельность финансовой пирамиды. В рамках расследования проведены обыски в офисе организации, где изъяты документы, компьютеры и другие вещественные доказательства. На базе отдела полиции Жетысайского района создана специальная следственно-оперативная группа из числа профессиональных сотрудников следственных и оперативных подразделений полиции области.

    Стражи порядка не исключают вероятность того, что количество потерпевших может возрасти. Сумма ущерба устанавливается. В настоящее время досудебное расследование по данному уголовному делу продолжается.

    В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть внимательными и не доверять незнакомым людям в надежде быстро заработать «легкие деньги». Для того, чтобы не стать «жертвой» финансовой пирамиды, необходимо соблюдать элементарную бдительность и не верить сомнительным обещаниям о гарантированной доходности инвестиций.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Борьба с преступностью Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Задержание казахстанца в Таиланде прокомментировали в МИД
    В Шотландии задержали первого министра
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке