Шесть человек не пропустили из-за коронавируса на территорию СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Заместитель командира войсковой части 2032 Пограничной службы КНБ РК Ербол Габбасов на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил о шести случаях, когда иностранцев не пропустили на территорию Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Гражданка Германии ехала на поезде. Отправили ее назад, поскольку она попадала под категорию «1А». Гражданин Беларуси пытался заехать на фуре. Это было еще до вступления разрешения для грузоперевозчиков. Он выезжал в неблагополучные по коронавирусу страны. Поэтому его не впустили на территорию области», - сказал Е. Габбасов.

Он еще раз напомнил, что в стране введено ограничение на въезд и выезд гражданам РК и иностранцам. За исключением граждан Казахстана, которые раньше выехали за пределы страны и сейчас возвращаются домой.

Ранее Пограничная служба давала подробное разъяснение об ограничении на въезд и выезд с территории Казахстана.