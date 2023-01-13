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    Шесть человек эвакуировали с трассы жуалынские спасатели

    13 Января 2023, 09:42

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Спасатели Жамбылской области помогли застрявшим в морозы на трассе в Жуалынском районе людям. Из двух автомобилей, поломавшихся в морозную погоду, эвакуировали шесть человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    По информации пресс-службы, 12 января в 20 часов 18 минут в Жуалынском районе Жамбылской области вблизи села Колбастау, из двух неисправных легковых автомашин тремя пожарными – спасателями пожарной части № 7 на одной единице техники эвакуированы в село Б. Момышулы шесть человек, из них трое детей. Эвакуированные в медицинской помощи не нуждались.

    Необходимо напомнить, что на 12-13 января было объявлено штормовое предупреждение о ветре и сильных морозах до 33 градусов.

    «Уважаемые граждане! Установите бесплатное мобильное приложение «Darmen» себе, детям и своим близким», - рекомендуют спасатели.

    ДЧС Жамбылской области рекомендует следить за прогнозом погоды, соблюдать рекомендации спасателей, не выезжать без особой необходимости за пределы населенных пунктов. В случае необходимости звонить на номера Службы спасения «112» и «101».


    Фото: gov.kz
    Жамбылская область Дороги Погода МЧС Спасение
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