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    Шесть арендно-коммунальных домов сдадут в Петропавловске

    3 Марта 2022, 17:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году планируют сдать в эксплуатацию шесть арендно-коммунальных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации городского акимата, 100-квартирные дома расположены в микрорайоне Береке. Распределять квартиры из государственного жилищного фонда будет жилищная комиссия.

    «При распределении арендно-коммунального жилья не менее 20% выделяется детям-сиротам. Для многодетных семей жилье выделяется согласно выделяемому финансированию из республиканского бюджета. Для остальных очередников жилье выделяется согласно процентному соотношению вводимых в эксплуатацию квартир. По каждой категории жилье предоставляется в порядке очередности», - отметили в пресс-службе.

    Всего по Петропавловску в очереди на получение жилья стоят около 15 тысяч человек.

    Ранее мы сообщали, что отдельные категории граждан могут претендовать на компенсацию аренды жилья. Выплаты за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, осуществляются на паритетной основе: 50% за счет бюджетных средств и 50% самим получателем. 1

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Строительство Жилье
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