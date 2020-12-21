Шеремета впервые прокомментировал досрочное поражение от Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Польский боксер Камил Шеремета поделился своими эмоциями от проигранного боя чемпиону мира IBF/IBO в среднем весе из Казахстана Геннадию Головкину. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщалось, поединок прошел утром 19 декабря в США и завершился капитуляцией поляка после седьмого раунда. Также Камил четыре раза побывал в нокдауне.

«Привет всем болельщикам, друзьям и знакомым. Вы знаете результат поединка с Головкиным. Я знал, что будет тяжело, и что каждый удар будет приносить боль. Я падал, вставал и хотел продолжить поединок. Рефери подошел к нам после седьмого раунда и предложил остановить бой, чтобы сохранить мое здоровье. С этой точки зрения это было правильное решение. Я бы не изменил исход боя, если бы продержался до 12 раунда. С пятого или шестого раунда после пропущенного чистого удара я боксировал в клинче, и единственное, что продолжало сражаться — это мое сердце. Как я уже говорил ранее, Головкин — это высшая лига. Я приобрел ценный опыт, который останется со мной. Честно сказать, в этом бою я приобрел больше опыта, чем за свои предыдущие 21 поединок. Сейчас я не хочу думать о будущем и говорить о планах. Я лишь хочу вернуться домой, к своей любимой семье. Спасибо всем за поддержку. Просто хочу отдохнуть и подумать о разных вещах. Моя губа, ухо или челюсть заживут, посмотрим, что будет с характером. И я все равно скажу... За Польшу!», — написал Камил в Facebook.

Фото: Gettyimages.ru/Cliff Hawkins





