Схемы некоторых маршрутов изменят из-за строительства ВRT в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы будут изменены схемы движения некоторых маршрутов в связи с дорожно-строительными работами в рамках реализации проекта по реконструкции улично-дорожной сети по линии ВRT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В транспортном холдинге города сообщили, что в связи с дорожно-строительными работами, в рамках реализации проекта по реконструкции улично-дорожной сети по линии ВRT, 23 ноября 2021 года в период с 08:00 часов до 23:00 часов будет затруднено движение автотранспорта по ул. Жандосова от ул. Сулейменова до ул. Навои.

Движение троллейбусных маршрутов № 6, 11, 12 будет приостановлено и будут внесены изменения в схемы движения следующих автобусных маршрутов:

- №22 - в западном направлении ул. Ауезова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина — пр. Алтынсарина - ул. Жандосова - далее по схеме, в обратном направлении - в обратном порядке.

- №31 - в западном направлении ул. Тимирязева - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - ул. Утепова - пр. Гагарина - далее по схеме.

- №32 - в южном направлении ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - ул. Сулейменова - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Сулейменова - пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - ул. Тимирязева - далее по схеме.

- №39 – в восточном направлении ул.Жандосова – ул.Сулейменова – ул.Токтабаева – ул.Щепкина – конечный пункт ОП «ул.Жандосова», в обратном направлении с ул. Щепкина поворачивает на ул.Жандосова – далее по схеме.

- №44 – в восточном направлении ул. Жандосова – пр. Алтынсарина - ул.Шаляпина – ул.Сатпаева – пр. Гагарина – ул. Жандосова – далее по схеме, в обратном направлении ул. Манаса – ул. Сатпаева – ул. Шаляпина до ул. Саина, далее по схеме.

- №45 – в южном направлении пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Сатпаева – ул. Жарокова – ул.Тимирязева – далее по схеме, в обратном направлении — в обратном порядке.

- №66 – в восточном направлении пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Сатпаева – далее по схеме, в обратном направлении – в обратном порядке.

- №79 – в восточном направлении ул.Жандосова – ул.Сулейменова – ул.Мустафина – пр.Аль-фараби – ул.Розыбакиева – ул. Кожабекова – пр.Гагарина – ул.Тимирязева – далее по схеме, в обратном направлении – ул.Тимирязева – пр.Гагарина – пр.Аль-фараби – ул. Мустафина- ул.Сулейменова – ул.Жандосова – далее по схеме.

- №95 – в восточном направлении ул.Жандосова пр. Алтынсарина – ул.Шаляпина – ул.Сатпаева – далее по схеме, в обратном направлении - в обратном порядке.

- №124 — в северном направлении ул. Тимирязева - ул. Жарокова - пр. Абая - пр. Алтынсарина - далее по схеме, в обратном направлении - в обратном порядке.

- №135 - в северном направлении ул. Сулейменова - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - далее по схеме, в обратном направлении - по схеме.

- №205 - в южном направлении ул. Тимирязева - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - ул. Сулейменова - далее по схеме, в обратном направлении - в обратном порядке.

- №212 - в восточном направлении ул. Жандосова - пр. Алтынсарина - пр. Абая - пр. Гагарина - далее по схеме, в обратном направлении - в обратном порядке.