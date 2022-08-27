Схемы движения временно изменят 20 автобусных маршрутов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением среднего ремонта дорог с 23:00 часов 27 августа и до 7:00 часов 28 августа, также 28, 29, 30 августа с 8:00 до 20:00 будет полностью перекрыто движение по ул. Тимирязева от улицы Ауэзова до улицы Розыбакиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления городской мобильности Алматы.

В связи с проведением вышеуказанных работ с 28 по 30 августа включительно будут внесены следующие временные изменения в схему движения общественного транспорта:

№18 – в восточном направлении – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Сатпаева – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – далее по схеме;

№22 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – далее по схеме. В западном направлении – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме;

№30 – в северном направлении – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – ул. Утепова - пр. Гагарина– далее по схеме;

№31 – в северном направлении – ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме. В южном направлении – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Тимирязева – далее по схеме;

№32 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме;

№45 – в восточном направлении – ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова– ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова– ул. Розыбакиева – ул. Тимирязева – далее по схеме;

№56 – в северном направлении без изменений. В южном направлении – ул. Тимирязева – ул. Жарокова – далее по схеме;

№70 – в западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – далее по схеме. В южном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме;

№79 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме;

№81 – в северном направлении – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме. В южном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме;

№98 – в северном направлении – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – далее по схеме. В южном направлении – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме;

№116 – в северном направлении – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – далее по схеме. В южном направлении – пр. Гагарина – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме;

№123 – в северном направлении – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – далее по схеме. В южном направлении – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме;

№124, 205 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме;

ТП №1, 9 - будут доезжать до ул. Ауэзова и ехать в обратном направлении по ул. Ауэзова - ул. Габдуллина - ул. Манаса – ул. Тимирязева;

ТП №11 - в восточном направлении будет начинать с конечной остановки «Маргулана» ул. Жандосова - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая и далее по маршруту. В западном направлении: пр. Абая - ул. Ауэзова - ул. Жандосова - пр. Алтынсарина, далее по маршруту.

Также в связи с проведением дорожных работ по ул. Саина и ул. Жандосова будут временно изменены схемы движения следующих маршрутов:

№212 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Яссауи – ул. Шаляпина – ул. Саина – ул. Жандосова. В западном направлении без изменений;

№38 - в южном направлении после ул. Шаляпина будет заезжать под мост. В связи с чем не будет охватывать остановочные пункты «Ул. Юрия Кима», «Ул. Жандосова», «Мкр. Таугуль».

«Указанные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - говорится в сообщении у правления городской мобильности.