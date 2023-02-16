Схемы движения 17 автобусов временно изменятся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 19 февраля в связи с проведением ежегодного зимнего забега «Winter Run 2023» и перекрытием части проспекта Аль-Фараби, временно изменятся схемы движения некоторых маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что 19 февраля движение на участке дороги по северной стороне проспекта Аль-Фараби от Назарбаева до Желтоксан будет перекрыто с 04:00 до 12:00 часов. Въезд в тоннель по Аль-Фараби от Мендикулова будет закрыт с 04:00 до 12:00 часов. Южная сторона проспекта Аль-Фараби будет открыта и свободна для движения автотранспорта.

Также транспортный холдинг Алматы сообщает, что в связи с забегом будут изменены схемы 17 маршрутов.

№15 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№30 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№31 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№32 – В южном направлении – ул. Навои – пр. Аль Фараби – ул. Мустафина, перенос конечного пункта на «Мкр. Орбита-2», в обратном направлении – начало движения от КП «Мкр. Орбита-2» – ул. Мустафина – далее по схеме;

№34 – В северном направлении – ул. Мустафина – разворот перед кольцом – перенос КП на «Мкр. Орбита-2», в обратном направлении – начало движение от КП «Мкр. Орбита-2» - ул. Мустафина – далее по схеме;

№38 – В западном направлении – пр. Аль-Фараби – пр. Достык – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – пр. Альфараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№62 – В западном направлении – пр. Аль-Фараби – пр. Достык – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№63 – В южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосва – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби – далее по схеме;

№67 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№77 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№86 – В южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул, Розыбакиева – пр. Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№101 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакеива – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№103 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№116 – В восточном направлении – пр. Аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№127 – В южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Жарокова – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№135 – В южном направлении – ул. Навои – пр. Аль-Фараби – ул. Мустафина – перенос КП на «Мкр. Орбита-2», в обратном направлении – КП «Мкр. Орбита-2» – ул. Мустафина – далее по схеме;

№211 – В южном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби- далее по схеме, в обратном направлении – без изменений.



