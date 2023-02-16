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    Схемы движения 17 автобусов временно изменятся в Алматы

    16 Февраля 2023, 23:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 19 февраля в связи с проведением ежегодного зимнего забега «Winter Run 2023» и перекрытием части проспекта Аль-Фараби, временно изменятся схемы движения некоторых маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что 19 февраля движение на участке дороги по северной стороне проспекта Аль-Фараби от Назарбаева до Желтоксан будет перекрыто с 04:00 до 12:00 часов. Въезд в тоннель по Аль-Фараби от Мендикулова будет закрыт с 04:00 до 12:00 часов. Южная сторона проспекта Аль-Фараби будет открыта и свободна для движения автотранспорта.

    Также транспортный холдинг Алматы сообщает, что в связи с забегом будут изменены схемы 17 маршрутов.

    №15 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

    №30 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

    №31 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

    №32 – В южном направлении – ул. Навои – пр. Аль Фараби – ул. Мустафина, перенос конечного пункта на «Мкр. Орбита-2», в обратном направлении – начало движения от КП «Мкр. Орбита-2» – ул. Мустафина – далее по схеме;

    №34 – В северном направлении – ул. Мустафина – разворот перед кольцом – перенос КП на «Мкр. Орбита-2», в обратном направлении – начало движение от КП «Мкр. Орбита-2» - ул. Мустафина – далее по схеме;

    №38 – В западном направлении – пр. Аль-Фараби – пр. Достык – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – пр. Альфараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

    №62 – В западном направлении – пр. Аль-Фараби – пр. Достык – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

    №63 – В южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосва – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби – далее по схеме;

    №67 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

    №77 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

    №86 – В южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул, Розыбакиева – пр. Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

    №101 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакеива – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

    №103 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

    №116 – В восточном направлении – пр. Аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

    №127 – В южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Жарокова – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

    №135 – В южном направлении – ул. Навои – пр. Аль-Фараби – ул. Мустафина – перенос КП на «Мкр. Орбита-2», в обратном направлении – КП «Мкр. Орбита-2» – ул. Мустафина – далее по схеме;

    №211 – В южном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби- далее по схеме, в обратном направлении – без изменений.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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