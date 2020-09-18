Схему неправомерного взыскания долгов коллекторами выявила прокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с участившимися обращениями граждан органы прокуратуры провели проверки деятельности частных судебных исполнителей и проанализировали деятельность коллекторов. По результатам проверок и анализа выявлена схема неправомерного взыскания долгов коллекторскими агентствами совместно с ЧСИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Коллекторы получали на своих аффилированных лиц лицензию частных судебных исполнителей. Ч ерез них получали доступ к информационной базе ЧСИ (автоматизированной информационной системе органов исполнительного производства) и неограниченные правовые рычаги (арест и реализация имущества, ограничение на выезд, доступ к банковским счетам и другое) для взыскания задолженности.

Между тем, база судоисполнителей является государственной информационной системой, где ЧСИ совершают все исполнительные действия. В ней содержатся персональные данные сторон, допуск к ней посторонних лиц запрещен.

Только в городе Алматы коллекторами с использованием ЭЦП ключей «своих» частных судисполнителей заходили в базу судоисполнителей более 200 тысяч раз, где собирали сведения о должниках. Такие методы использовали 35 коллекторских агентств Алматы.

За предоставление возможности пользоваться исключительными правами, предоставленными ЧСИ, недобросовестные судебные исполнители ежемесячно получали вознаграждение в размере 250-300 тыс. тенге.

По итогам проверок, по представлению Генеральной прокуратуры из Республиканской Палаты ЧСИ исключены 18 судебных исполнителей.

Из указанного количества прекращены лицензии двух ЧСИ и одна лицензия приостановлена, по остальным продолжается исковая работа.

Системный администратор заблокировал им доступ в информационную базу АИС ОИП.