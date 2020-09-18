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    Схему неправомерного взыскания долгов коллекторами выявила прокуратура

    18 Сентября 2020, 11:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с участившимися обращениями граждан органы прокуратуры провели проверки деятельности частных судебных исполнителей и проанализировали деятельность коллекторов. По результатам проверок и анализа выявлена схема неправомерного взыскания долгов коллекторскими агентствами совместно с ЧСИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    Коллекторы получали на своих аффилированных лиц лицензию частных судебных исполнителей. Ч ерез них получали доступ к информационной базе ЧСИ (автоматизированной информационной системе органов исполнительного производства) и неограниченные правовые рычаги (арест и реализация имущества, ограничение на выезд, доступ к банковским счетам и другое) для взыскания задолженности.

    Между тем, база судоисполнителей является государственной информационной системой, где ЧСИ совершают все исполнительные действия. В ней содержатся персональные данные сторон, допуск к ней посторонних лиц запрещен.

    Только в городе Алматы коллекторами с использованием ЭЦП ключей «своих» частных судисполнителей заходили в базу судоисполнителей более 200 тысяч раз, где собирали сведения о должниках. Такие методы использовали 35 коллекторских агентств Алматы.

    За предоставление возможности пользоваться исключительными правами, предоставленными ЧСИ, недобросовестные судебные исполнители ежемесячно получали вознаграждение в размере 250-300 тыс. тенге.

    По итогам проверок, по представлению Генеральной прокуратуры из Республиканской Палаты ЧСИ исключены 18 судебных исполнителей.

    Из указанного количества прекращены лицензии двух ЧСИ и одна лицензия приостановлена, по остальным продолжается исковая работа.

    Системный администратор заблокировал им доступ в информационную базу АИС ОИП.

    Автор:

    Генпрокуратура
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