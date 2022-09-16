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    Схему хищения бюджетных средств выявили в Карагандинской области

    16 Сентября 2022, 09:39

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области расследуется уголовное дело по выявленной преступной схеме хищения бюджетных средств, выделенных на оказание санаторно-курортного лечения, лечебно-оздоровительного отдыха для людей с ограниченными возможностями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Следствием установлено, что между заказчиком и ТОО заключен договор о государственных закупках по оказанию лечения и отдыха инвалидам на сумму около 50 миллионов тенге, со сроками исполнения с марта по декабрь месяц.

    Согласно акту проверки внутреннего анализа коррупционных рисков заказчика, следует, что по установленным фактам фиктивного посещения инвалидами оздоровительного санатория в адрес ТОО необоснованно выплачено около полутора миллиона тенге. Расследование продолжается. Согласно ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Кадр из видео

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область
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