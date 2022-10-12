Схему движения на привокзальной площади изменили в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы сообщили, что в связи с капитальным ремонтом в парковочной зоне терминала движение автотранспорта может быть затруднено. Администрация изменила схему движения на привокзальной площади, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изменен маршрут движения автобуса на территории аэропорта. Автобус заезжает с улицы Майлина и, не подъезжая непосредственно к зданию терминала, по выделенной полосе выезжает на улицу Ахметова. Напоминаем, что для того, чтобы покинуть территорию аэропорта, пассажиры могут воспользоваться всеми шестью пунктами выезда на улицу Майлина. Также открыт дополнительный выезд с территории аэропорта через многоуровневый паркинг на улицу Ахметова», - проинформировали в пресс-службе аэропорта.

Также сообщается, что в часы пик открывается шлагбаум, чтобы обеспечить беспрепятственный выезд автомобилей с территории аэропорта. Для разгрузки транспортного потока перед зданием терминала выделена дополнительная третья полоса для высадки пассажиров. Используя эту полосу, водители могут высаживать и забирать своих пассажиров, не блокируя выезжающие с парковки автомобили.

«Во избежание скопления автотранспорта перед выездом с территории аэропорта настоятельно рекомендуется заблаговременно оплачивать парковку. Для этого необходимо воспользоваться паркоматами, установленными перед входом в терминал. Оплата производится картами, наличными и приложением банка. Принимаются все необходимые оперативные и технические меры, чтобы разгрузить движение на территории аэропорта», - отметили в аэропорту.

Ранее на территории международного аэропорта Алматы был закрыт пандус для автомобилей в связи с капитальным ремонтом и реконструкцией привокзальной площади.



