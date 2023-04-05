Схема движения некоторых автобусов изменилась в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Граждан попросили заранее планировать свои маршруты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «City Transportation Systems».

«Для безопасности дорожного движения и предотвращения аварийных ситуаций с 8 апреля из схемы движения маршрутов №35, 300, 305, 312 исключается остановочный пункт «ТРЦ KeruenCity» расположенный по проспекту Туран (в направлении Коргалжинского шоссе) по причине затрудненного выезда из остановочного пункта, а также при перестроении на повороте налево при четырехполосном дорожном покрытии», - сказано в сообщении компании.

В «City Transportation Systems» также добавили, что изменения коснулись и маршрутов №2,31,60.

«С 5 апреля в схемы движения маршрутов №2,31,60 добавляется новый остановочный пункт «Алатау»СК» по улице Ж. Ташенова в направлении проспекта Тауелсиздик. Действующий остановочный пункт «СК Алатау» возле парка имени Ж. Жабаева, в направлении проспекта Тауелсиздик переименован на «улица Жумабека Ташенова», - проинформировали в организации.



