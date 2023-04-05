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    Схема движения некоторых автобусов изменилась в Астане

    5 Апреля 2023, 03:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Граждан попросили заранее планировать свои маршруты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «City Transportation Systems».

    «Для безопасности дорожного движения и предотвращения аварийных ситуаций с 8 апреля из схемы движения маршрутов №35, 300, 305, 312 исключается остановочный пункт «ТРЦ KeruenCity» расположенный по проспекту Туран (в направлении Коргалжинского шоссе) по причине затрудненного выезда из остановочного пункта, а также при перестроении на повороте налево при четырехполосном дорожном покрытии», - сказано в сообщении компании.

    В «City Transportation Systems» также добавили, что изменения коснулись и маршрутов №2,31,60.

    «С 5 апреля в схемы движения маршрутов №2,31,60 добавляется новый остановочный пункт «Алатау»СК» по улице Ж. Ташенова в направлении проспекта Тауелсиздик. Действующий остановочный пункт «СК Алатау» возле парка имени Ж. Жабаева, в направлении проспекта Тауелсиздик переименован на «улица Жумабека Ташенова», - проинформировали в организации.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Транспорт
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