Shell объявила о продаже российской сети АЗС

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell приняла решение продать свой заправочный бизнес в России. Покупателя сотрудникам Shell не назвали, но заинтересованность в приобретении АЗС компании проявляет «Лукойл», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Forbes.

Представитель Shell подтвердил изданию Forbes, что компания ведет переговоры с «независимыми заинтересованными сторонами». Он отметил, что процесс идет в полном соответствии с санкциями, законами и правилами стран, в которых работает Shell.

При этом источник Forbes в Shell сообщил о том, что сотрудникам российского офиса сказали, что покупатель уже найден, но сделка еще не прошла этап подписания. Более того, компания продает все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года.

28 февраля Shell объявила о выходе из всех совместных проектов с РФ, включая «Северный поток - 2» (10% акций) и «Сахалин-2» (27,5% акций). Затем 8 марта Shell заявила о поэтапном отказе от российских нефти и газа.

Как сообщалось ранее, в отношении России ряд стран ввел санкции из-за ситуации вокруг Украины.



Фото: Александр Демьянчук / ТАСС