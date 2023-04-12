Шавкат Рахмонов узнал свое место в обновленном рейтинге UFC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - UFC представил обновленную версию рейтинга полусреднего веса по итогам турнира UFC 287, который прошел утром 9 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Изменения произошли только в нижней части рейтинга: Нил Мэгни и Майкл Кьеза отыграли по одной позиции, заняв соответственно 11-е и 12-е места. Хорхе Масвидаль после поражения от Гилберта Бернса потерял две строчки, став 13-м.

Чемпионом UFC в полусреднем весе является Леон Эдвардс, а топ-3 составляют Камару Усман, Колби Ковингтон и Хамзат Чимаев. Представитель Казахстана Шавкат Рахмонов по-прежнему занимает шестое место.



