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    Шавкат Рахмонов узнал свое место в обновленном рейтинге UFC

    12 Апреля 2023, 11:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - UFC представил обновленную версию рейтинга полусреднего веса по итогам турнира UFC 287, который прошел утром 9 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Изменения произошли только в нижней части рейтинга: Нил Мэгни и Майкл Кьеза отыграли по одной позиции, заняв соответственно 11-е и 12-е места. Хорхе Масвидаль после поражения от Гилберта Бернса потерял две строчки, став 13-м.

    Чемпионом UFC в полусреднем весе является Леон Эдвардс, а топ-3 составляют Камару Усман, Колби Ковингтон и Хамзат Чимаев. Представитель Казахстана Шавкат Рахмонов по-прежнему занимает шестое место.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Шавкат Рахмонов
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