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    Шавкат Рахмонов провел первую дуэль взглядов с соперником перед топовым боем в UFC

    3 Марта 2023, 09:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов утром 5 марта проведет поединок против американца Джеффа Нила в основном карде турнира UFC 285 в Лас-Вегасе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В рамках предбоевой недели участники ивента провели традиционную пресс-конференцию и впервые встретились лицом к лицу.

    Девятый номер рейтинга UFC Шавкат Рахмонов имеет безупречный рекорд - 16 побед без поражений, причем все его поединки были завершены досрочно. В UFC «Номад» провел четыре боя. Что касается Джеффа Нила, то его послужной список насчитывает 15 побед и 4 поражения. Он занимает седьмое место в табели о рангах дивизиона.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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