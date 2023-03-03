Шавкат Рахмонов провел первую дуэль взглядов с соперником перед топовым боем в UFC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов утром 5 марта проведет поединок против американца Джеффа Нила в основном карде турнира UFC 285 в Лас-Вегасе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В рамках предбоевой недели участники ивента провели традиционную пресс-конференцию и впервые встретились лицом к лицу.



Девятый номер рейтинга UFC Шавкат Рахмонов имеет безупречный рекорд - 16 побед без поражений, причем все его поединки были завершены досрочно. В UFC «Номад» провел четыре боя. Что касается Джеффа Нила, то его послужной список насчитывает 15 побед и 4 поражения. Он занимает седьмое место в табели о рангах дивизиона.















