Шавкат Рахмонов назвал дату следующего боя в UFC и имя соперника

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов подтвердил, что его поединок с американцем Джеффом Нилом будет перенесен на весну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Соперники должны были подраться 14 января, однако Нил получил травму и был вынужден сняться с турнира. В Instagram Шавкат сказал, что поединок с представителем США состоится в марте.
«Джефф Нил получил травму. У другого соперника выйти не получилось. Даст Бог, бой отложили до марта», - отметил Рахмонов.
Фото: sports.kz