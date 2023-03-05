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    Шавкат Рахмонов досрочно победил топового бойца UFC

    5 Марта 2023, 10:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC 285 в Лас-Вегасе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Рахмонов сразился с топовым американским файтером Джеффом Нилом (15-4) и победил его удушающим приемом в третьем раунде. Отметим, что перед боем Нил был выше Рахмонова в рейтинге UFC в полусреднем весе: американец занимал седьмое место, казахстанец — девятое.

    Таким образом, Шавкат Рахмонов одержал семнадцатую победу в профессиональной карьере и по-прежнему остается непобежденным, а Джефф Нил потерпел пятое поражение. Для Рахмонова это был пятый бой в UFC (его рекорд — 5-0), для Нила — десятый (7-3).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Видео Шавкат Рахмонов
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