Шавкат Рахмонов досрочно победил топового бойца UFC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC 285 в Лас-Вегасе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рахмонов сразился с топовым американским файтером Джеффом Нилом (15-4) и победил его удушающим приемом в третьем раунде. Отметим, что перед боем Нил был выше Рахмонова в рейтинге UFC в полусреднем весе: американец занимал седьмое место, казахстанец — девятое.

Таким образом, Шавкат Рахмонов одержал семнадцатую победу в профессиональной карьере и по-прежнему остается непобежденным, а Джефф Нил потерпел пятое поражение. Для Рахмонова это был пятый бой в UFC (его рекорд — 5-0), для Нила — десятый (7-3).