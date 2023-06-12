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    Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с жертвами в области Абай

    12 Июня 2023, 13:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Узбекистана выразил глубокие соболезнования Главе государства и народу Казахстана в связи с человеческими жертвами в результате масштабных пожаров в области Абай. Шавкат Мирзиёев попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших.

    В ходе беседы главы государств вновь подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами, а также обменялись мнениями о текущей ситуации в мире.

    Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Специалисты рассказали, что тушение пожара осложняется из-за ветра и жары.

    14 лесников погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

    Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

    Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в области Абай.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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