Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Шавкат Мирзиёев вступил в должность Президента Узбекистана

    14 Июля 2023, 14:07

    ТАШКЕНТ. УЗА-КАЗИНФОРМ - Сегодня в Ташкенте проходит совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, посвященное вступлению в должность избранного Президента Республики Узбекистан, передает Казинформ со ссылкой на УзА.

    Шавкат Мирзиёев торжественно принял присягу и вступил в должность Президента Республики Узбекистан. Он был награжден Президентским высоким знаком и флагом.

    Ему вручены Высший знак и штандарт Президента. В эти минуты глава государства выступает с инаугурационной речью.

    Напомним, в минувшее воскресенье в Узбекистане прошли президентские выборы.

    В выборах приняли участие четыре кандидата, в том числе действующий президент Шавкат Мирзиёев. Это первые выборы после вступления в силу новой Конституции Узбекистана. Президентский срок был увеличен с пяти до семи лет.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Центральная Азия Узбекистан Видео Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Джеки Чан спел песню под звуки домбры
    Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Марокко
    Население Узбекистана ежедневно увеличивается почти на 2 тысячи человек
    Начат ремонт автодороги Р-12 Кокшетау-Атбасар
    Популярное
    1 Не служивших в армии казахстанцев освободят от получения военных билетов
    2 Бахрейн и Южная Корея вошли в топ стран, в которые вывозят казахстанцев в рабство
    3 «Джихад на месте» планировали террористы в Алматы
    4 Нурбакыт Тенизбаев стал акимом района в Алматинской области
    5 Оккультную целительницу выявили в Петропавловске