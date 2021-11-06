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    Шавкат Мирзиёев вступил в должность президента Узбекистана

    6 Ноября 2021, 13:00

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на совместном заседании палат Олий Мажлиса состоялась инаугурация вновь избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Переизбранный президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев принёс присягу и вновь вступил в должность главы государства.

    Инаугурация прошла в новом здании Сената. Перед началом церемонии в большой зал заседаний Сената были впервые внесены штандарт и знак президента, утвержденные в октябре текущего года.

    Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев вручил Шавкату Мирзиёеву новое удостоверение президента.

    Напомним, президентские выборы в Узбекистане прошли 24 октября. Победу одержал действующий президент Шавкат Мирзиёев с результатом в 80,12% голосов.



    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Узбекистан
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