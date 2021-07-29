Шавкат Мирзиёев призвал жителей Узбекистана активно вакцинироваться

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Президент Узбекистана на фоне сложной ситуации с коронавирусом в стране призвал население активно вакцинироваться. Об этом стало известно по итогам прошедшего видеоселекторного совещания под председательством Президента страны Шавката Мирзиёева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Меня заинтересовало исследование ведущих мировых ученых: пандемия коронавируса, по их оценкам, продлится 10 лет. Нам нужно научиться жить с этим вирусом. Распространение болезни вновь усилилось. В такой сложной ситуации от граждан требуется принятие решительных мер, поэтому надо всем вакцинироваться», - сказал Президент Узбекистана.

Он отметил, что правительство и дальше будет бороться за жизнь каждого гражданина и направит на это необходимые средства, при этом напомнив, что граждане несут ответственность за свою жизнь и здоровье.

«Вакцинировавшийся выписывается из больницы за четыре дня, а тем, кто не привился, приходится очень сложно. Да, после вакцины можно заразиться, но болезнь протекает в легкой форме», - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. 17 июля Спецкомиссией по противодействию коронавирусу принято решение об обязательной вакцинации граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время Парламентом Республики Узбекистан рассматривается законопроект об обязательной вакцинации работающего населения.



