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    Шавкат Мирзиёев поздравил Нурсултана Назарбаева с 75-летием Победы

    12 Мая 2020, 13:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Нурсултана Назарбаева поступила телеграмма поздравления от Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

    «Этот священный день является праздником, который возвеличивает истинный героизм наших уважаемых отцов и дедов, которые плечом к плечу геройски сражались на поле брани, а в тылу самоотверженно работали ради спасения всего человечества от фашистского ига.

    Выражая глубокое уважение нашим дорогим ветеранам, мы всегда будем прославлять проявленные во время страшной войны высокое мужество, храбрость, преданность стране и навечно сохраним память о них.

    С годами суть и ценность Великой Победы становятся более очевидными, и мы испытываем все большее чувство благодарности за ясное небо, мир и спокойствие, которые сегодня царят на наших землях», - говорится в телеграмме.

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    Узбекистан Первый Президент - Елбасы
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