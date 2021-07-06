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    Шавкат Мирзиёев поздравил Елбасы с днем рождения

    6 Июля 2021, 13:17

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Елбасы с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Elbasy.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев тепло поздравил Елбасы с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, счастья и новых достижений в ответственной деятельности в интересах народа Казахстана.

    Президент Узбекистана отметил, что Нурсултан Назарбаев заслужил большое уважение и признание как лидер своей страны, основоположник эффективных реформ, автор признанных мировым сообществом глобальных инициатив, а также как основатель казахстанско-узбекских отношений стратегического партнерства.

    Елбасы поблагодарил собеседника за добрые слова и высоко оценил отношения дружбы и добрососедства между братскими народами двух стран.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Узбекистан Первый Президент - Елбасы
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