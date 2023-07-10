Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – По результатам предварительных результатов Шавкат Мирзиёев одержал убедительную победу и избран Президентом Республики Узбекистан. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил председатель ЦИК Республики Узбекистан Зайниддин Низамходжаев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным председателя ЦИК, согласно Избирательному кодексу Республики Узбекистан, избранным президентом считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, то есть более 50 процентов.

«Исходя из этих данных, с удовлетворением сообщаем, что кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально- демократической партии Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев, набрав наибольшее количество голосов избирателей – 87,05 процента, одержал убедительную победу и был избран Президентом Республики Узбекистан», - сообщил З. Низамходжаев.

Первый заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова, выдвинутая Социал-демократической партией «Адолат», набрала 4,43%, лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов - 4,02% голосов, глава Экологической партий Абдушукур Хамзаев - 3,74%.

Напомним, вчера в Узбекистане прошли президентские выборы. В выборах участвовали четыре кандидата, в том числе действующий президент Шавкат Мирзиёев. Это первые выборы после вступления в силу новой Конституции Узбекистана. Теперь срок президентских полномочий увеличен с пяти до семи лет.