Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – По результатам предварительных результатов Шавкат Мирзиёев одержал убедительную победу и избран Президентом Республики Узбекистан. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил председателя ЦИК Республики Узбекистан З. Низамходжаев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным председателя ЦИК, согласно Избирательному кодексу Республики Узбекистан, избранным президентом считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, то есть более 50 процентов.

«Исходя из этих данных, с удовлетворением сообщаем, что кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально- демократической партии Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиеев, набрав наибольшее количество голосов избирателей – 80,1 процента, одержал убедительную победу и был избран Президентом Республики Узбекистан», - сообщил З. Низамходжаев.

Напомним, вчера в Узбекистане прошли президентские выборы. В выборах участвовали пять кандидатов, в том числе действующий президент Шавкат Мирзиёев. На эту должность может быть избран гражданин Узбекистана не моложе 35 лет, хорошо владеющий государственным языком, постоянно проживающий на территории республики в течение 10 лет до выборов.

Президент Узбекистана избирается на пятилетний срок.



