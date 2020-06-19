Шавкат Мирзиёев – Нурсултану Назарбаеву: Уверен, Вы победите этот вирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеграмма в адрес Первого Президента Казахстана поступила от Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Как отмечается, Шавкат Мирзиёев с большой тревогой и беспокойством воспринял весть о заболевании Елбасы коронавирусом.

«Хочу вновь искренне выразить Вам, моему дорогому брату, которого мы безмерно уважаем, свою готовность всесторонне поддержать и быть рядом с Вами в эту сложную пору.

Уверен, что Вы в скорое время, несомненно, победите этот вирус и пойдете на поправку.

Дорогой Нурсултан Абишевич, прошу от Всемогущего Аллаха ниспослать Вам крепкого здоровья, сил, долгих лет и новых успехов.

Надеюсь, что мне посчастливится в скорое время увидеться с Вами», - говорится в телеграмме.

Напомним, 18 июня стало известно о том, что у Елбасы положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. В настоящее время Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на самоизоляции.

Пресс-секретарь Первого Президента РК – Елбасы Айдос Укибай сообщил, что ситуация вокруг здоровья Нурсултана Назарбаева находится на контроле медицинских служб. По его словам, п овода для паники и беспокойства нет. Елбасы продолжает работать дистанционно, используя современные каналы коммуникации.



