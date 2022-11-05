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    Sharjah International Book Fair: Фрида Кало заговорила на арабском языке

    5 Ноября 2022, 14:50

    ШАРДЖА. КАЗИНФОРМ – На 41-й Международной книжной ярмарке в Шардже издательство «Kalimat Group» Объединенных Арабских Эмиратов презентовало арабскую версию детской книги «Фрида, Фридуча, Фрида: день с семьей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Книга расскажет читателю о приключениях молодой девушки в Мексике. Книга переведена на арабский с испанского языка. Автор книги Рикардо Санчес Ранчо в ходе презентации прочитал отрывок на испанском языке. А основатель и генеральный директор издательства «Kalimat Group» прочитала книгу на арабском языке для юных посетителей.

    Рикардо Санчес Ранчо вдохновился ранней жизнью мексиканской художницы Фриды Кало и написал эту книгу.

    Кукла, похожая на Фриду Кало, также была презентована издательством «Kalimat Group» в сотрудничестве с компанией, специализирующейся на производстве кукол «Dummy». Примечательно, что выручка от продажи кукол пойдет на поддержку детей в Мексике.


    Книга получилась очень красочной. Сразу же приковывает внимание читателя к себе. Юные посетители познакомятся с мексиканской культурой, листая каждую страницу. Книга переносит нас в детство Фриды Кало, когда она еще не болела полиомиелитом. Она посещает рынок, выбирает продукты, чтобы приготовить вкусную еду со своей мамой и сестрой.

    Книга предназначена для детей в возрасте 4-8 лет. Ее можно приобрести на стенде Kalimat Group в выставочном зале Международной книжной ярмарки, которая продлится до 13 ноября.

    Напомним, что со 2 ноября в Шардже в ОАЭ проходит Международная книжная ярмарка. В этом году в большом павильоне собрались 2213 издателей из 95 стран мира.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Мировые новости ОАЭ
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