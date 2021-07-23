Шансы выкупить права на трансляцию Олимпийских игр у Казахстана еще есть – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шансы выкупить права на трансляцию Олимпийских игр у Казахстана еще есть. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прямо сейчас, пока мы с вами беседуем, в Японии идут переговоры с правообладателями. Шансы выкупить права, я думаю, еще есть. И Правительство делает все, чтобы наши граждане смогли поболеть за своих спортсменов в прямом эфире», - сказал Даурен Абаев в интервью в программе «Открытый диалог».

По его словам, проблема только в цене.

«До вчерашнего дня нам выставлялись завышенные цены. Причем это постоянно повторяется из года в год. Казахстану выставляют стоимость в десятки раз больше, чем некоторым соседним государствам, объясняя это экономическим развитием нашей страны. Конечно, нас уже, наверное, обвиняют в том, что мы хотим лишить людей праздника спорта, но единственная причина, - это желание сэкономить деньги налогоплательщиков. Я сейчас не могу в силу соблюдения определенной коммерческой тайны назвать стоимость. Но знаю, что она уже снижается, переговоры ведутся. Я думаю, что вопрос в ближайшее время снимется», - отметил Даурен Абаев.