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    Шансы на бой Геннадия Головкина с олимпийским чемпионом за титул WBA оценили эксперты

    29 Декабря 2020, 08:50

    Главный редактор журнала «The Ring» Дуглас Фишер в своей традиционной переписке с читателями высказался о вероятности боев чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина с обладателем титула WBA Regular в этой же категории Риотой Муратой и чемпионом WBO Деметриусом Андраде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Известно, что олимпийский чемпион 2012 года Мурата, наряду с мексиканцем Хайме Мунгией, является одним из потенциальных оппонентов GGG на май 2021 года в том случае, если казахстанскому боксеру не удастся заполучить на этот срок третий бой против Сауля «Канело» Альвареса.

    «Я бы хотел видеть, как Головкин сразится с Муратой за пояс WBA в Японии, если «Канело» освободит титул в среднем весе (что кажется вероятным), или же подберет единственный титул, которым он еще не владел, в поединке с Андраде. Меня бы куда больше увлек бой GGG — Мурата, но я считаю, что Андраде является более реалистичным вариантом, учитывая промоутерские связи боксеров», — ответил Фишер.

    Напомним, Геннадий Головкин провел 19 декабря бой в Голливуде. В нем он заставил капитулировать в углу поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и установил рекорд по количеству титульных защит в среднем весе — 21.

    Головкин также вошел в тройку величайших боксеров XXI века.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин
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